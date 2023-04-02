Telefon hırsızı yakalandı

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02/04/2023

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Telefon hırsızı yakalandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 26.03.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden P.A.(E-45)’nın, market içerisinde başka bir müşteri tarafından raf üzerinde unutulan cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs 01.04.2023 tarihinde Metehan Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

02/04/2023 10:18
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TAGS: Telefon hırsızı yakalandı
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