Telefon ve internet hizmeti aksayacak

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19/10/2022

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Telefon ve internet hizmeti aksayacak

Telekomünikasyon Dairesi, Yeni İskele’de sistem yenileme çalışması yapılacağından bu gece yarısı ilçedeki abonelerin telefon ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağını açıkladı.

Açıklamada, çalışmanın 00.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Dairenin açıklaması şöyle:

"20/10/2022 Perşembe günü  saat 00:00-02:00 saatleri arası  Yeni İskele Telefon dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Yeni İskele ilçesinde bulunan yerleşim alanlarında abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz"

19/10/2022 19:02
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TAGS: Telefon ve internet hizmeti aksayacak
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