Telefon ve internet hizmeti aksayacak

Telekomünikasyon Dairesi, Yeni İskele’de sistem yenileme çalışması yapılacağından bu gece yarısı ilçedeki abonelerin telefon ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağını açıkladı.

Açıklamada, çalışmanın 00.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Dairenin açıklaması şöyle:

"20/10/2022 Perşembe günü saat 00:00-02:00 saatleri arası Yeni İskele Telefon dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Yeni İskele ilçesinde bulunan yerleşim alanlarında abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz"

Bu habere tepkiniz:



19/10/2022 19:02