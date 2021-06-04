Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

Bazı Köylerde Telefon ve İnternet Hizmetlerinde Kesinti Olacak

ads ads ads ads
04/06/2021

ads
ads
ads
Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

İskele-  Karpaz  arasında  çalışan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı güzergah  değişikliği  yapılıyor. Yapılacak  olan  bu  çalışma  esnasında bugün saat 14:00-16:00 arası Büyükkonuk- Turnalar - Kaplıca - Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  YeniErenköy-  Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı gerekli  tedbirlerin alınması önemle rica edildi.

04/06/2021 13:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: telefon, internet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.