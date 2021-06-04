Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

İskele- Karpaz arasında çalışan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı güzergah değişikliği yapılıyor. Yapılacak olan bu çalışma esnasında bugün saat 14:00-16:00 arası Büyükkonuk- Turnalar - Kaplıca - Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak. Yapılacak olan kesintiden dolayı gerekli tedbirlerin alınması önemle rica edildi.

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04/06/2021 13:03