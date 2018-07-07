HABER KIBRIS

Telefon ve internet kesintisi olacak

Bazı bölgelerde bugün 8 saat telefon/ internet yok!

ads
07/07/2018

Telefon ve internet kesintisi olacak
ads

Telekomünikasyon Dairesi, altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bugün bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon (ses ve internet) hizmeti veremeyeceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün 08.00-16.00 saatleri arasında şu bölgelere hizmet verilemeyeceği belirtildi: “Geçitkale Bölgesi: Çamlıca, Sütlüce, Gönendere, Akova, Yıldırım. Dörtyol Bölgesi: Muratağa, Sandallar, Alaniçi, Pirhan, Korkuteli, Nergisli. Mallıdağ Bölgesi: Yamaçköy, Tirmen. Tatlısu Bölgesi: Küçükerenköy. Beyarmudu Bölgesi: Pile. Akdoğan Bölgesi: İnönü, Türkmenköy, Vadili, Çayönü, Köprü ve Güvercinlik köyleri.”

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: telefon, internet, telefon hizmeti, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems