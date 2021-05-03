Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

Karpaz’da Bazı Köylerde Telefon ve İnternet Hizmetlerinde Kesinti Olacak

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03/05/2021

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Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

 İskele-Karpaz arasındaki fiber optik kabloda yol yapımı çalışmalarından dolayı güzergah değişikliğine gidileceği için yarın bu bölgedeki bazı köylerde telefon ve internet hizmetlerinde kesinti olacak.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz’ün açıklamasına göre, Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- Yenierenköy- Dipkarpaz bölge
santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak.

03/05/2021 16:17
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TAGS: Karpaz, Telefon, İnternet, kesinti
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