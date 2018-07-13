HABER KIBRIS

Telefon ve internet kesintisi olacak

Bazi bölgelerde yarin ve pazar günü telefon ve internet hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacak

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13/07/2018

Telefon ve internet kesintisi olacak

Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle hafta sonu Gazimağusa’daki bazı bölgelerdeki telefonlarda telefon ve internet hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı duyuruldu.

Antalyalılar ve Maraş Sağlık Ocağı bölgeleri ile Pertev Paşa Mahallesi, 28. ve 38. Tümen Caddelerini etkileyecek saha dolabı değişim çalışmasının, yarın ve pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

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TAGS: telefon, internet, telefon hizmeti, haber, kıbrıs
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