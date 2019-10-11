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Telefon ve internet kesintisi olacak

Telefon ve İnternet kesilecek, işte o bölgeler...

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11/10/2019
HK

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Telefon ve internet kesintisi olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, fiber optik kablo üzerinde yapılacak yenileme çalışmasından dolayı yarın bazı bölgelerde telefon santrallarından hizmet alan abonelerin internet ve telefon hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 08.00-12.00 arasında gerçekleşecek kesintiden, Ercan Hava Alanı, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale etkilenecek.

11/10/2019 13:10
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TAGS: haber, kıbrıs
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