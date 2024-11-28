Telefonda Tacizlik Suçlarından Tutuklanan Sefa Yıldız Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik” suçlarından tutuklanan Sefa Yıldız bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 18-22.11.2024 tarihleri ile 08.30-02.00 saatleri arasında kullanımındaki hattını gizleyerek Girne'de sakin K.K'nin kullanımında bulundurduğu hattını, defalarca arayarak, cinsel tacizlik suçunu işlediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak KKTCELL ve KKTC Vodafone şirketlerinden 27.11.2024 tarihinde telefon dökümleri temin edilerek zanlının ismine ulaşıldığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda olayda kullanılan hattın bulunduğu cep telefonu bulunarak emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlının KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise şikayetçi kadını tanımadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)-