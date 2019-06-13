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Telefonla aradı; “Hayalimizdi, başarıldı, tebrikler” dedi

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13/06/2019

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Telefonla aradı; “Hayalimizdi, başarıldı, tebrikler” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan Basın Odası Programı’na konuk oldu. Erhürman bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı arayarak Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında gerçekleştirilen suçlu iadesi konusunda tebrik ettiğini açıkladı. Erhürman geçmiş hükümet döneminde bu durumun hayalleri olduğunu ve Özersay’ın bu konuda ciddi bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Erhürman, CTP’nin gerektiği yerde muhalefet olacağını ancak bazı konularda hükümete destek vereceğini ekledi.

 

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TAGS: Telefonla aradı; “Hayalimizdi, başarıldı, tebrikler” dedi, haber, kıbrıs
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