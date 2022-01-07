Telefonla dolandırıcılık meselesinde zanlılar teminata bağlandı

Telefon ile birçok kişiyi arayarak dolandıran zanlılar Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, Zanlı-1 Harun Sırakaya, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu ve Zanlı-3 Kenan Aslan’ın Lefkoşa'da meydana gelen Hile ile Sirkat meselesi ile ilgili methaldar olduklarını belirtti.

Polis, henüz tespit edilemeyen konu şahıs veya şahısların kullanımında bulunan telefon hatlarından Lefkoşa'da sakin H.A’yı arayarak kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp FETÖ teror örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle adı edilenden hile ile 15.000 STG nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23.12.2021 tarihinde Zanlı-1 Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12.000 STG nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığın ve zanlı-1 Harun Sırakaya'nın cep telefonunda mahkeme emri ile yapılan incelemede olay günü, olay anından önce ve sonra telefon görüşmesi olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine aynı gün Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı 2’nin ifadesi ışığında zanlı 1’den 2 bin 500 sterlin aldığını ve 24 bin 750’ye bozup, evindeki kuyuya attığını itiraf ettiğini ve paranın kuyudan çıkarılarak emare alındığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ile ikişer KKTC vatandaşı muteber kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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07/01/2022 11:43