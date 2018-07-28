Telefonlara 10 GB RAM geliyor

Son yıllarda atağa kalkan Çinli firmalar birbiri ardına inovasyon dolu telefonlar üretiyor. Gizlenen ve gövdenin yanına ve arkasına gizlenen kameralar, neredeyse çerçevesiz modeller ve daha fazlası hep ilk kez Çinli markalar tarafından geliştirilen teknolojiler. Şimdi de 10 GB RAM'e sahip bir akıllı telefonun yine Çinli bir üretici tarafından geliştirildiği iddia ediliyor.

Çinli Oppo'nun üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni bir akıllı telefonun 10 GB RAM'e sahip olacağı düşünülüyor. Oppo R17 olarak isimlendirilen telefonun firmanın R15 modelinin varisi olması bekleniyor. Bu telefonda 10 GB RAM bulunacak. Günümüzde en fazla 8 GB'a kadar RAM'e sahip modeller bulunurken 10 GB biraz abartı olacak gibi görünüyor. Ayrıca bu kadar RAM'in pratikte kullanılın kullanılmayacağı da belli değil.

Ancak bu modelin belki de oyunlar için özel olarak geliştirilen bir telefon olma ihtimali de bulunuyor. Böyle bir durumda 10 GB RAM bir işe yarayabileceği düşünülebilir. Yine de böyle bir modelin çok daha fazla güce ihtiyaç duyacağı da bir gerçek. Bu da daha büyük bir pil kapasitesi ve daha büyük bir gövde anlamına geliyor.

Şimdilik Oppo'nun 10 GB RAM'e sahip olacak modeli ile ilgili bilgiler bunlarla sınırlı. Bütün bu bilgilerin iddia ve ihtimal olduğunu da belirtelim. Bu tarz bir telefon hiçbir zaman satışa sunulmayabilir.