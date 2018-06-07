Telefonların arkasındaki siyah noktaya dikkat!

Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik var. Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü?

Bu deliğin görevi aslında iPhone 5’ten bu yana piyasaya sürülen bütün cihazlarda aynı. Yani bugün gördüğünüz hemen hemen her iPhone’daki bu delik, bir mikrofon.

Uçak modunun şarj sırasında kullanılmasının faydasını biliyor musunuz?Telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız 50 kat daha hızlı şarj olur.