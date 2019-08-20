“Telefonsuz Kapı Önü Sohbet” etkinliği düzenleniyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yarın akşam “Telefonsuz Kapı Önü Sohbet” etkinliği düzenliyor.

Dernek Başkanı Günay Kibrit saat 19.00 da dernek bahçesinde yapılacak etkinliğin amacının hem engellilerin toplumla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkân sağlamak hem de toplumun büyük bir kesiminde görülen ve teknolojik gelişmeler sonucu insanların yüz yüze sohbet etmekten uzak durduğu, sanal ortamlarda kendilerine bir dünya kurduğu ve çevreyle iletişim kurmak için çaba harcamadığı gerçeğine parmak basmak olduğunu belirtti.

Kibrit, yazılı açıklamasında, bu anti-sosyal davranış şeklini iki saat dahi olsa ortadan kaldırmak ve insanların birbirleri ile sohbet etmelerine olanak sağlamak istediklerini ifade etti.

Etkinlikte sponsor destek ve katkılarıyla, çeşitli nostaljik oyunlar, canlı müzik, tombala, yiyecek içecek ve gece boyunca teknolojiden uzak bolca sohbet olacağını anlatan Kibrit, tüm üyelerle halkı sohbet akşamında dernek üyeleriyle birlikte olmaya davet etti.