Telefonu tutuş şeklinize dikkat!

İnsanların telefonlarını tutuş şekilleri, dikkatli olma seviyelerinden iyimserliklerine kadar kişiliklerinin gizli yönlerini ortaya çıkarabilir. Telefon tutma stilleri ile kişilik özellikleri arasındaki bu ilişki, kişilerin ilgi alanlarını, davranışlarını, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için farklı kavrama yöntemleri araştırıldı.

"Telefonunuzu tek elle tutarken bir baş parmağınızı kullanmanız ne anlama geliyor?" şeklindeki belirli ayrıntı, "Telefonunuzu tek elle tutarken aynı elinizin bir baş parmağını kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz kaygısız bir ruhu temsil eden, iyimserlik ve özgüvenle dolu biri olduğunuzu ortaya koyuyor." Telefonunuzu tutmak sizin hakkınızda ne söylüyor?

TELEFONU TEK ELİNİZLE TUTUYORSANIZ İYİMSER BİRİ OLABİLİRSİNİZ

Telefonunuzu bir elinizle tutuyor ve aynı elinizin başparmağını kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz sizin kaygısız bir ruhu, iyimserlik ve özgüvenle dolu biri olduğunuzu ortaya koyar.Hayatın zorlukları sizi kolayca sarsmaz; bunun yerine, karşınıza çıkan her şeyi şikayet etmeden kabul edersiniz.

Yeteneklerinize güvenerek, her zaman hareket halindesinizdir ve yolunuza çıkan her yeni fırsatı değerlendirirsiniz. Gerektiğinde risk alma ve konfor alanınızdan çıkma isteğiniz, hedeflerinize ve hırslarınıza ulaşmanıza yardımcı olan şeydir. Ancak, hedeflerinizin peşinden giderken bazen kendinizi pervasız ve ateşli bulabilirsiniz. Ayrıca ayrıntılara dikkat etmeden acele etme eğiliminiz olabilir.

İKİ ELLE TELEFON TUTANLARIN SEZGİLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Telefonunuzu iki elinizle tutuyorsanız ve yalnızca bir baş parmağınızı kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz hayata temkinli yaklaşma eğiliminde olduğunuzu, olası kayıplardan ziyade riskten kaçınmayı önceliklendirdiğinizi ortaya koyar.

Empatik ve sezgiselsiniz, etrafınızdakilerin karakterlerini anlama ve çözme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipsiniz. Ayrıntılara olan keskin dikkatiniz aldatmacaya karşı bir kalkan görevi görerek ilişkilerde ve durumlarda net bir şekilde gezinmenize yardımcı olur.

Eylemlerinizde ve yaşam tarzınızda belirli ilkelere ve bilgelik sözlerine bağlı kalırsınız. İnsanlar genellikle sağlam ve gerçekçi doğanızdan etkilenerek yardımınızı isterler. Varlığınız sakinlik yayma eğilimindedir ve etrafınızdakilere rahatlık sağlar. Ayrıca ikinci şanslardan hoşlanmayabilirsiniz.

İKİ EL VE İKİ BAŞPARMAK KULLANANLAR DİKKAT

Telefonunuzu iki elinizle tutuyorsanız ve iki baş parmağınızı kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz yüksek enerji ve kaygısız bir yapı ile işaretlendiğinizi ortaya koyar. Sorun ne olursa olsun durumları hızla analiz etme ve ilgili çözümler üretme yeteneğiniz keskin zekanızı sergiler. 'En güçlünün hayatta kalması' kavramını benimseyerek, değişimden kaçınmıyorsunuz.

Bunun yerine, çeşitli becerilerle çeşitli taleplere uyum sağlama ve bunları ustaca yönetme konusunda başarılısınız. Partiler ve kutlamalar gibi sosyal ortamlarda, genellikle partinin hayatı olursunuz ve yüksek enerji yayarsınız.

Çocukların etrafındayken kaygısız bir tavırdan, entelektüel tartışmalar sırasında daha ciddi ve odaklanmış bir tavra zahmetsizce geçiş yaparsınız. Muhtemelen son derece rekabetçi ve zorlu sektörlere çekiliyorsunuz veya bu sektörlerde zaten başarılı oluyorsunuz ve zamanınıza çok değer veriyorsunuz. İçinizde, bir günde 24 saatin başarmak istediğiniz her şey için yetersiz olduğunu sürekli hisseden bir taraf var.

TELEFON KULLANIRKEN İŞARET PARMAĞINIZI KULLANIYORSANIZ...

Telefonunuzu bir elinizle tutarken diğer elinizin işaret parmağını kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz yüksek bir zihinsel dayanıklılığa ve olgunluk seviyesine sahip olduğunuzu ortaya koyuyor ve nadiren kararlara acele ediyorsunuz. Harekete geçmeden önce seçeneklerinizi dikkatlice değerlendirmeyi tercih ediyorsunuz ve başkaları tarafından kolayca etkilenmiyorsunuz.

Bilgeliğiniz ve bilginiz genellikle kendi yaşam deneyimlerinizden kaynaklanır ve iyi gelişmiş ayırt etme yeteneğinize katkıda bulunur. Kalın bir deri geliştirmiş olabilirsiniz, bu da başkalarının tökezleyebileceği zorlu durumlarda bile sakin kalmanızı sağlar.

Zengin hayal gücünüz, benzersiz fikirleriniz ve güçlü varlığınızla birleştiğinde etrafınızdakileri büyüler. Auranız, üstlendiğiniz her çabada güven ve başarı potansiyeli yayar. İlişkileriniz ve arkadaşlıklarınız konusunda seçici olsanız da, sizinle etkileşim kurmak başkaları için keyifli bir deneyimdir. İlgi çekici sohbetler yapma ve kalıcı bir izlenim bırakma yeteneğiniz, karakteriniz ve karizmanız hakkında ciltler dolusu şey söyler.

Telefonunuzu bir elinizle tutarken diğer elinizin işaret parmağını kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz yüksek bir zihinsel dayanıklılığa ve olgunluk seviyesine sahip olduğunuzu ve nadiren kararlara acele ettiğinizi ortaya koyar.

Telefonunuzu iki elinizle tutarken iki baş parmağınızı kullanıyorsanız, kişilik özellikleriniz yüksek enerji ve kaygısız bir doğayla işaretlendiğinizi ortaya koyar. İçinizde, bir günde 24 saatin başarmak istediğiniz her şey için yetersiz olduğunu sürekli hisseden bir parçanız var."