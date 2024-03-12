Telegram da halka arza hazırlanıyor

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunu halka arz ederek borsaya açmayı düşündüğünü bildirdi.

Telegram'ın kurucusu Durov, İngiliz medyasına verdiği demeçte, şirketin borsaya açılması fikrini düşündüğünü açıkladı.

900 milyon kullanıcıya ulaşan Telegram, halka arz sürecine adım atmış durumda. Şirketin 39 yaşındaki kurucusu Pavel Durov, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, yatırımcıların şirketi 30 milyar dolar karşılığında satın alma teklifine rağmen, sosyal medya platformunu halka arz yoluyla borsaya açmayı planladığını duyurdu.

Farklı seçenekler değerlendiriliyor

Durov, gazeteye yaptığı açıklamada, “Yatırımcılardan potansiyel olarak şirket için 30 milyar dolarlık bir değerleme teklifi aldık, ancak Telegram’ın IPO’su ile ilgili seçenekleri araştırana kadar platformun satışını dışladık.” dedi.

Genel olarak, bir halka arzın Telegram'ın değerine erişimi demokratikleştirme aracı olabileceğini belirten Durov, halka arzın zamanlaması ve yeri hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak şirketin farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.