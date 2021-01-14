Telegram mesajlaşmaları gizli tutuluyor mu? İşte Telegram'ın bilinmeyen özellikleri

Telegram Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilmiş olan genel veri koruma yönetmeliği çerçevesinde davranır. Yani uymak zorunda olduğu bir gizlilik yasası bulunmaktadır. Fakat kısa bir süre içerisinde muhtemelen Telegram reklam almaya başlayacak. Şirket bunu daha önce zaten söylemişti.



Telegram ile uçtan uca şifreleme yöntemini kullanabilir ve ikili görüşme yapabilirsiniz. Bu sayede güvenliğiniz üst seviyede kalabilir. Ayrıca şifreli sohbetler sayesinde hiç kimse sizi bulmadan mesajlaşma imkanınız var.

Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında genellikle Rus Mark Zuckerberg denilmektedir. Her ne kadar kendisi hiç bir üçüncü taraf veri paylaşımı yapmadığını söylese bile yine de arka kapı sistemlerini kullanıyor olabilir.



Görüşme yaparken telefon numarası kullanmak zorunda değilsiniz

Telegram uygulamasının en güzel yanlarından birisi de hiç şüphesiz anonim kalabilmeniz. Yani telefon numaranızı karşı tarafa vermeden onunla konuşabilirsiniz. Böyle bir özellik ne yazık ki WhatsApp uygulamasında bulunmuyordu. Telegram için büyük bir artı olduğunu söyleyebiliriz.

WhatsApp uygulaması açık kaynak kodlu değil. Fakat Telegram bunun tam aksine açık kaynak kodları kullanıyor.

Böylece uygulama içerisinde yer alan bütün yazılımları görebilirsiniz. WhatsApp bu konuda geri planda diyebiliriz.

Genel olarak değerlendirildiğinde Telegram, WhatsApp gibi bir uygulamaya göre çok daha güvenilir. Ancak kullanıcı sayısı arttıkça güvenilirliğini zedeleyecek adımlar atabilir.

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14/01/2021 10:48