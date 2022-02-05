Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp kullanıcıları gizliliğe güvenmesin

Telegram kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söyledi.

Pavel Durov'un açıklamasına göre WhatsApp'taki güvenlik açıkları nedeniyle şifreli yazışmalar yıllarca potansiyel saldırganlara açık bırakıldı. Durov çok daha gelişmiş bir uygulama olan Telegram'ın ise hiçbir zaman böyle sorunlar yaşamadığını söylüyor.

Durov bilgisayar korsanlarının birkaç yıl boyunca kullanıcı mesajlarına erişebildiğini hatırlattı. Siber savaş konusunda uzmanlaşmış Kuzey Amerika merkezli Boldend şirketi ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgi sızıntıları, bu açıklamanın geçerliliğini destekliyor.

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05/02/2022 13:08