Telekomünikasyon Dairesi: Abonelerin, borçlarını 15 Ocak tarihine kadar kapatmaları gerekmektedir

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25/12/2024

Telekomünikasyon Dairesi: Abonelerin, borçlarını 15 Ocak tarihine kadar kapatmaları gerekmektedir

 Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 30 Kasım tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Ocak'a kadar kapatmaları gerektiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, 30 Kasım sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Ayrıca Aralık 2023 ayı sonu itibariyle daireye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı ifade edilen açıklamda, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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TAGS: telefon, haber, kktc
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