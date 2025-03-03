Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere duyuru

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03/03/2025

Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere duyuru

 Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ocak 2025’e kadar olan borçların en geç 14 Mart’a kadar kapatılması gerektiği duyurdu.

Daireden yapılan duyuruda, 31 Ocak itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği belirtildi.

Şubat 2024 sonu itibariyle, 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği ve aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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