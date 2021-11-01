Telekomünikasyon Dairesi'nden Abonelere Uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Eylül 2021 itibarıyla Kurum’a olan borçlarını 12 Kasım’a kadar kapatmayan abonelere hizmetlerin kesileceğini duyurdu.

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01/11/2021

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Telekomünikasyon Dairesi'nden Abonelere Uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Eylül 2021 itibarıyla Kurum’a olan borçlarını 12 Kasım’a kadar kapatmayan abonelere hizmetlerin kesileceğini duyurdu.

Daire’den yapılan duyuruda, 30 Eylül 2021 tarihine kadar olan borçlarını 12 Kasım’a kadar kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar yoluyla otomatik olarak kesileceği belirtildi.

Duyuruda, 2021 Mayıs sonu itibarıyla Daireye 6 fatura ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının da iptal edileceği ifade edildi.

01/11/2021 14:50
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TAGS: Telefon, İnternet, Kesinti, mehmetçik, iskele
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