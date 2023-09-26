Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Ekim tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, 31 Ağustos sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceğini söyledi.

Kanlı, Eylül 2022 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını belirterek, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.