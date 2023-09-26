Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara duyuru

ads ads ads ads
26/09/2023

ads
Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Ekim tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, 31 Ağustos sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin  bilgisayar aracılığı ile kesileceğini söyledi.  

Kanlı, Eylül 2022 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını belirterek, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon  Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.

26/09/2023 15:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, borçlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.