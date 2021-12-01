Telekomünikasyon Dairesinden duyuru

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01/12/2021

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Telekomünikasyon Dairesinden duyuru

Telekomünikasyon Dairesi 31 Ekim 2021 öncesine ait borçlarını 13 Aralık’a kadar ödemeyenlerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, 31 Ekim sonu itibariyle açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği belirtildi.

Duyuruda, Haziran 2021 ayı sonu itibariyle 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan abonelerin de hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

01/12/2021 14:45
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, haber, kktc
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