Telekomünikasyon Dairesi’nden Duyuru

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13/12/2019

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Telekomünikasyon Dairesi’nden Duyuru

Karpaz’da bazı bölgelerin telefonları yarın 10.00 - 13.00 saatleri arası kesik olacak

İskele - Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin yarın 10.00 - 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.

13/12/2019 18:28
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, Karpaz, telefon kesintisi, haber, kıbrıs
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