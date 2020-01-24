Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru!

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

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24/01/2020
HK

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Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru!

Telekomünikasyon Dairesi, yarın  Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

24/01/2020 17:20
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, haber, kıbrıs
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