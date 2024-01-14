Telekomünikasyon Dairesi’ne ait 400 abonelik saha dolabı kazada hasar gördü

Daire, bugün ve yarın tamir çalışmaları yapılacağını duyurdu

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14/01/2024

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Telekomünikasyon Dairesi’ne ait 400 abonelik saha dolabı kazada hasar gördü

Telekomünikasyon Dairesi, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’ndeki daireye ait 400 abonelik saha dolabının Cuma gecesi meydana gelen trafik kazasında hasar gördüğünü; tamir çalışmalarının bugün ve yarın yapılacağını duyurdu.

Dairenin açıklamasında, bugün 08.00-16.00 ile yarın 08.00-15.30 arasındaki çalışmalardan Mehmet Akif Caddesi, Barbarlık Müzesi civarı, Şht. Gültekin Şengör Sokak, Tuna Sokak, Şht. Aziz Güner Sokak, Şht.M. İlhan Sokak’taki abonelerin etkileneceği belirtilerek “Abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.” denildi.

 

 

14/01/2024 09:31
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, KAZA, abonelik, saha
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