Telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi yarın ve pazar günü saat 8.00-16.00 saatleri arasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Köşklüçiftlik ve Ecvet Yusuf Caddesi’nde yeraltı bakır kablolarının yenileme çalışmaları yapılacağından hizmetlerde aksama olabileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu nedenle ilgili bölgelerde ses ve data hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı kaydedildi.

08/11/2019 17:47