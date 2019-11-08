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Telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti olacak

Lefkoşa’da bazı bölgelerde çalışma nedeniyle hafta sonu telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti olacak

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08/11/2019
HK

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Telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi yarın ve pazar günü saat 8.00-16.00 saatleri arasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Köşklüçiftlik ve Ecvet Yusuf Caddesi’nde yeraltı bakır kablolarının yenileme çalışmaları yapılacağından hizmetlerde aksama olabileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu nedenle ilgili bölgelerde ses ve data hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı kaydedildi.

08/11/2019 17:47
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, haber, kıbrıs
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