“Teletabiler”deki Güneş anne oldu

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan çocuk programı “Teletabiler”de bebekken rol alan Jess Smith'in artık kendi bebeği var ve sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafıyla gündeme oturdu.

28 yaşındaki Smith, 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan popüler dizinin 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüne seçildiğinde henüz dokuz aylıktı.

İlk çocuğunu ocak ayı ortasında kucağına aldı ancak Instagram paylaşımında bebeğin isminden veya cinsiyetinden bahsetmedi.

Sadece birkaç gün sonra, çocuğunun Poppy Rae Latham adında bir kız çocuğu olduğunu ve göbek adının Güneş Bebek rolündeki güneş ışığına bir gönderme olduğunu paylaştı.

Daha sonra Smith, uzun süredir erkek arkadaşı Ricky Latham'ı etiketlediği bir gönderiye "İki üç olduğunda" diye yazdı.

Daha sonra 15 Ocak'ta, bebeği Poppy'yle bir fotoğrafını paylaştı ve bu fotoğrafa, çocuğun 8 Ocak'ta doğduğunu belirten "Tam bir hafta" başlığını koydu.

Smith, daha önce sır olarak saklamayı tercih ettiği kimliğini 2015 yılına kadar açıklamamıştı.

Yaptığı açıklamada, "Eskiden bunu saklıyordum ama üniversitedeki arkadaşlarımın yoğun teşviki sonrasında bunu açığa çıkaracak güveni kazandım."

"Ben Teletubbies'in Güneş'iyim. Herkes artık yüzümle bebekliğim arasındaki benzerliği görebildiğini söylüyor. Hala bebeksi bir yüzüm var. Ben de pek değişmedim. Hala kıkırdıyorum" diye konuştu.