Televizyon karşısında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, uzun süre oturarak televizyon izlemenin, oturarak çalışanlarla kıyaslandığında daha yüksek kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada günde 4 saat ya da daha uzun süre oturarak televizyon izleyenlerde, günde 2 saatten az izleyenlere göre kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 50 yükseldiği, öte yandan iş yerinde 'sıklıkla veya hep' oturduğunu söyleyenlerin ise 'hiç oturmadıklarını ya da nadiren oturduklarını' ifade edenlerle kıyaslandığında kalp rahatsızlığına yakalanma veya ölüm olasılıklarının artmadığı gözlendi.

Uzmanların araştırma çerçevesinde 3 bin 592 Afro Amerikalıyı 8 buçuk yıl boyunca takip ettiği belirtildi. LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, uzun süre oturarak televizyon izlemenin, oturarak çalışanlarla kıyaslandığında daha yüksek kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada günde 4 saat ya da daha uzun süre oturarak televizyon izleyenlerde, günde 2 saatten az izleyenlere göre kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 50 yükseldiği, öte yandan iş yerinde 'sıklıkla veya hep' oturduğunu söyleyenlerin ise 'hiç oturmadıklarını ya da nadiren oturduklarını' ifade edenlerle kıyaslandığında kalp rahatsızlığına yakalanma veya ölüm olasılıklarının artmadığı gözlendi.

Uzmanların araştırma çerçevesinde 3 bin 592 Afro Amerikalıyı 8 buçuk yıl boyunca takip ettiği belirtildi.