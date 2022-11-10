Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Sivrioğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan “Sence yetenek doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır?” diye sorarak programı başladı. Sivrioğlu“Yeteneğin doğuştan geldiğine inanıyorum ama geliştirmek de gerekir” cevabını verdi.

"BELLİ BİR YAŞTAN SONRA KÖKLENME İHTİYACI HİSSETTİM"

Taylan, programın ilerleyen zamanlarında “Senin maceran nasıldı?” diye sordu.

Sivrioğlu, “Lise yıllarında çalışkan bir öğrenciydim. Aşık olunca ders çalışmayı bıraktım. Edebiyat öğretmenim beni tekrar hayata kazandırdı. Genç bir işletmeci olarak kaliteli restoranlarda staj yaptım. En büyük kazancım genç yaşta annemin iflasına şahit olmaktı. İflastan sonra annemler Bodrum'a yerleşti. Ben de Avustralya’ya gitme kararı aldım. Gittiğimde kimseyi tanımıyordum ama verdiğim en doğru karardı. Hala orada yaşıyorum çocuklarımla, evimle, restoranlarımla… Belli bir yaştan sonra köklenme ihtiyacı hissettiğim için burada restoran açtım” dedi.

"ÜVEY BABAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Sivrioğlu, Taylan'n “İkinci ailerle ilgili düşüncelerin nelerdir?” sorusuna “İkinci üvey babamın çocuğu olmadığı için babalığı bilmiyordu. Mesafeli ama sağlıklı bir ilişkimiz vardı. Fakat sonra hayatıma üçüncü üvey babam girdi, ona çok müteşekkirim. Hayatımı değiştirdi ve 'İyi ki hayatımdan geçti' diyebilirim. Geçen sene kaybettik, çok değerli ve kıymetli bir adamdı” dedi.

"TELEVİZYON ŞÖHRETİ OLMAK SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ"

Taylan, “Senin için şöhret olmak ne anlama geliyor?” diye sordu. Sivrioğlu “Televizyon şöhreti olmak sabun köpüğü gibi. Beni ünlü yapan mesleğime yeteri zamanı ayıramıyorum. İşini yapıp şöhret olmak çok güzel ama şöhret kalmaya çalışmak zor bir durum.” dedi.

Cüneyt Arkın’ın yaşam öyküsünü dinledikten sonra Sivrioğlu “Cüneyt Arkın benim idolümdür. Herkes tarafından bu kadar sevilmek kimseye nasip olmaz” diyerek hayranlığını dile getirdi.

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10/11/2022 15:40