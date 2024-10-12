Televizyonunuz gizlice görüntü gönderiyor olabilir

Akıllı telefonların, tabletlerin ve PC'lerin yaygınlaştığı dönemde pek çok kişi, kişisel verilerinin büyük şirketlerle paylaşıldığının farkında. Bazıları buna önemsemezken, bazıları da mümkün olduğu kadar az paylaşılması konusunda titiz davranıyor. Fakat herkesin çok az dikkat ettiği bir alan var: Akıllı televizyonlar...

VERİLERİNİZ ÜRETİCİ FİRMAYA GÖNDERİYOR

Araştırmanın sonuçları yeterince şok edici: Televizyonlar, çekilen ekran görüntülerini doğrudan üreticilerin sunucularına gönderiyor.

Siz en sevdiğiniz diziyi izlerken oturma odasındaki televizyonun veri topladığını kim düşünebilir? Fakat görünüşe göre olan tam olarak bunu yapıyor!

ABD, İngiltere ve İspanya'dan araştırmacılar, akıllı TV'lerin düzenli olarak çalışan programın ekran görüntülerini üreticiye gönderdiğini tespit etti.

Bu, üreticilerin kullanıcıların görüntüleme davranışlarını izlemesine ve hedefli reklamlar görüntülemesine olanak tanıyan otomatik içerik tanıma teknolojisi olan Otomatik İçerik Tanıma (ACR) adı verilen teknoloji kullanılarak yapılıyor.

NETFLİX VEYA YOUTUBE İZLERKEN ÇEKEMİYOR

Araştırmacılara göre Netflix veya YouTube gibi yayın uygulamaları korunuyor; ancak televizyonu anten aracılığıyla izliyorsanız veya oyun konsolu veya PC gibi harici cihazları HDMI aracılığıyla bağlıyorsanız, ekranda olup bitenler üreticilerle paylaşılıyor.