TEM Avrasya Konut Fiyatları

Fuzul Yapı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile İstanbul'un en çok yatırım alan ve gelişen ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa'da hayata geçen TEM Avrasya konut projesinde satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce yalnızca Başakşehir bölgesinde projeler üreten Fuzul Yapı ilk defa bölge dışına TEM Avrasya ile çıkmış oldu. Fuzul Yapı'nın Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Akbal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 612 konuttan oluşan TEM Avrasya'nın kısa sürede yüzde 50'den fazlasının sahiplerini bulduğunu belirtti. Akbal sözlerine şöyle devam etti, "Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. TEM Avrasya Konutları, Avrupa ve Asya'yı birleştiren, günde milyonlarca kişinin kullandığı TEM'in hemen yanı başında yükseliyor. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda konumlanan ve gelecek yılın ortasında teslim edeceğimiz TEM Avrasya Konutları hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor" TEM Avrasya, Gaziosmanpaşa konut projeleri arasında insanların en çok merak ettiği, talep gösterdiği ve incelediği proje olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Fuzul Yapı ve TOKİ sınırlı sayılarda da olsa Gaziosmanpaşa'da inşa edilen yaşam kompleksinden daire almak isteyen kişilere çok cazip ödeme kolayları sunuyor. İnternet temavrasya.com'dan yayınlanan ilan göre 2019 yılına kadar banka taksitlerini şirket kendisi karşılıyor. Her cebe özel ev üreten TEM Avrasya'da 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler seçenekli şekilde sunulmaktadır. Yalnızca dairelerdeki oda sayısına göre değil oda sayıları aynı olan dairelerin de fiyatları değişmektedir.

TEM Avrasya Konutları fiyat listesi

TEM Avrasya'da satışa sunulan daireler 573 bin liradan başlamaktadır. 2+1 daire fiyatları 573.000 TL - 782.000 TL arasında değişmektedir. 3+1 daire fiyatları 727.000 TL - 999.000 TL arasında değişmektedir. 4+1 daire fiyatları 1.264.000 TL - 1.273.000 TL arasında değişmektedir. TEM Avrasya'da satışa sunulan örnek daireler görmek için linke tıklayınız.