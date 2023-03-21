Temaslar anlatılacak, bakış açısı sorulacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Mart ayı başında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği temasların devamını getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği protokolü kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu’nun daveti ile şampiyonaya katılan federasyon başkanı Ferhat Sakallı, Ataköy Arena’da Avrupa’nın birçok atletizm federasyonu başkanı ve temsilcileri ile ülke gençliğini uluslararası alana açılabilmesi adına görüşmeler gerçekleştirmişti. Sakallı, bu temasların ardından şimdi de ülkedeki iktidar ve muhalefet partileri ile görüşmeler gerçekleştirerek temasları aktaracak.

- Sakallı gençliğinin önünü açma konusunda destek istedi

Avrupa Atletizm Şampiyonası esnasında birçok Avrupa ülkesinin federasyon başkanları ile görüşmeler yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, görüşmelerde adadaki siyasi durumun sporu bağlamadığını aktarırken, ülke gençliğinin önünü açma konusunda destek istedi. Federasyon temsilcilerine sporun bünyesinde politika barındırmadığını, Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası alana açılamamadan dolayı mağdur olduğunu anlatan Sakallı, adada bir çözüm olana kadar gençliğin uluslararası alana açılabilmesi için temaslarda bulundu.

- Partilerle görüşerek spora bakış açısında nabız yoklanacak

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, yapılan temasların ardından bu kez konuyu ülke iktidar ve muhalefet partileri ile görüşecek. Ülkede spor politikasının net olmayışının hükümetlerde belirli aralıklarla değişim yaşamasının da etken olduğunu, bu bağlamda iktidar ve muhalefet ile görüşmek istediklerini belirten Sakallı, Türkiye’de yaptıkları temasları anlatmak ve olumlu geri dönüş bekledikleri temasların devamında ülkedeki spora bakış açısı ve vizyonunun nasıl olacağı yönünde nabız yoklamak istediklerini belirtti. Bu temasların devamı için ülkede spora yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Sakallı, kısa süre içerisinde parti yetkilileri ile görüşmelere başlayacaklarını ifade etti.

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21/03/2023 16:21