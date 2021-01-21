Temaslı memur tehditle işe çağrıldı, testi pozitif çıktı, Sendikalar Ayaklandı

Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde bir memur pozitif çıktı. KTAMS ve Kamu-Sen söz konusu memurun temaslı olduğu halde Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp gelmezse maaşından kesinti yapılacağına dair tehdit edildiğini açıkladı.

Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde bugün grev yapılacak

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır. ​Bu sorumsuzluğu ve ihmali protesto etmek için sendikalarımız KTAMS ve KAMU-SEN Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde bugün tam gün grev uygulayacak ve saat 10:00’da Daire önünde basın açıklaması yapılacak.

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21/01/2021 09:52