Temaslı olan Menteş Gündüz kendini izole etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, ‘temaslı’ olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gündüz, UBP Güzelyurt İlçe Binasında bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığını ve kendisinin de yaptırdığı testinin negatif çıktığını ancak temaslı durumda olduğu için kendisini izole ettiğini ifade etti

3 doz aşılı olduğunu belirten Gündüz, temaslı olan kişilere de aynı prosedürü uygulamaları ve halka ‘aşı olun’ çağrısında bulundu.

Gündüz’ün paylaşımı şu şekilde:

“UBP Güzelyurt ilçe binasında çalışan İdare Amirimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Cumartesi yaşanan bu gelişme üzerine yaptırmış olduğum Antijen testi ile bugün yaptırdığım PCR testim negatif çıkmıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları gereğince temaslı olduğumdan dolayı derhal Sağlık Bakanlığımız ile istişare ederek kendimi izole etmiş bulunmaktayım.

3 doz aşımı yaptırdığımı sizlerle paylaşırken, temaslı olduğunu düşünen arkadaşların da aynı prosedürleri uygulamasını ve tüm halkımızın büyük bir duyarlılıkla hareket ederek aşı yaptırmalarını rica ederim.

Sağlıkla kalın.”

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27/09/2021 09:23