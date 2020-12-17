Temaslı olmasına rağmen izole olmayan çalışan pozitif çıktı

Haber Kıbrıs Özel

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ustabaşında geçtiğimiz gün koronavirüs tespit edilmesinin ardından ustabaşı yardımcısının da pozitif olduğu tespit edildi.

Ustabaşı ile temaslı olduğu iddia edilen ustabaşı yardımcısının evinde izole olmak yerine hastanede çalışmaya devam ettiği ayrıca evine gitmeyip 5 günden beridir hastanede kaldığı ileri sürüldü.

Hastane çalışanında görülen vaka nedeniyle acil ve yarı acil durumlar hariç ameliyatlar iptal edildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Ustabaşı yardımcısı hakkında toplum sağlığının riske atılması ve ihmalkarlık nedeniyle yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

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17/12/2020 09:42