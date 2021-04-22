Temassız bireysel açık alan sporlarına izin

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22/04/2021

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Temassız bireysel açık alan sporlarına izin

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı. 

 

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görüldü

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecekler.

Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yinelemek zorundalar

Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Dans okulları, müzik ve buna benzer  okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacak

 

22/04/2021 15:53
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TAGS: Bulaşıcı Hastalıklar kararları
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