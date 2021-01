Temassız harcama alışkanlığı pandemi sonrası devam edecek

Uzmanlar, ABD'de temassız harcama eğiliminde görülen artışın pandemi sonrasında da devam edeceğini belirtti.

ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD’li tüketicilerin corona virüs salgını sırasında nakit harcama alışkanlıklarından neredeyse tamamiyle vazgeçtiklerini ve daha çok dokunmatik harcamalara yöneldiğini ortaya çıkardı.

Pew Researh Center tarafından ABD’deki yetişkin tüketiciler arasında yapılan bir araştırmada her on tüketiciden üçü, haftalık harcamalarında nakit kullanmadıklarını belirtti. Şirkete göre, nakit kullanmadığını söyleyen tüketicelerin sayısında 2015’ten bu yana çeyreklik bir artış olarak değerlendirildi. Nakit kullanımda yaşanan düşüş sonrasında ABD’de bozuk paraların basımından sorumlu US Mint departmanı ABD halkına bozuk para kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Pandeminin başlangıcından bu yana ABD’de bulunan çoğu perakende mağazası ise e-ticaret alanına ağırlık verdi. ABD’deki Ulusal Perakende Federasyonu tarafından verilen bilgilere göre perakende satış yapan mağazaların yüzde 67’si dokunmatik ödeme yöntemlerine geçmiş bulunuyor.

ABD’deki en büyük toplu taşıma ağınan sahip olan New York şehrinde yer alan tüm metro ve otobüsler dokunmatik ya da e-cüzdan tarzı ödeme yöntemlerine geçtiği de verilen bilgiler arasında.

Visa tarafınan hazırlanan bir raporda ise ABD'de yapılan dokunmatik ya da Google Pay tarzı harcamalar yüzde 51'e yükseldiği rapor edildi.

31/01/2021 16:35