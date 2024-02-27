Temassız ödeme özelliği de olacak

Güney Kore'nin öncü teknoloji firması Samsung'un son giyilebilir ürünü Galaxy Ring, sağlık izleme özellikleri arasında kalp atış hızı ve uyku takibi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, akıllı telefonlarda olduğu gibi temassız ödeme yapma imkanı eklemeyi planladığını da duyurdu.

Samsung, geleneksel giyilebilir cihazların sınırlarını aşarak inovatif bir ürün olan Galaxy Ring akıllı yüzüğünü tanıttı. Özel yüzük, sadece kalp atış hızını izlemekle kalmayıp aynı zamanda uyku kalitesini analiz ederek kullanıcılara "yaşam gücü endeksi" adında benzersiz bir özellik sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların fiziksel ve zihinsel olarak önlerindeki güne hazır olup olmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Samsung, Galaxy Ring'i kullanıcıya canlılık puanı vererek ne kadar üretken olabileceklerini görmelerini sağlayacak şekilde tasarladı. Bu canlılık puanlarına Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek.

Galaxy Ring, akıllı saat takmak istemeyen ancak sağlıklarını izlemek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor. Samsung, ürüne gelecekte akıllı telefonlarda bulunan temassız ödeme özelliğini eklemeyi düşündüklerini belirtti. Ancak, ürünün fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.