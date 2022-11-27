Tembel hayvan Koalalar hakkında 8 muhteşem bilgi

Tembel hayvanlar Koala, ağaç tepelerinde yaşayan sevimli ve uyuşuk hayvanlardır. Yaşamlarının çoğunu gölgede geçirirler. Şekerleme yaparlar ve yırtıcılardan uzak dururlar. Yalnız bir yaşam sürerler ve asma saçaklarını kullanarak ağaçtan ağaca gezerler. Panama ve Brezilya gibi yerlerde bulunurlar.

Bu muhteşem ve acayip varlığın ve diğer altı türünün de hayatta kalabilmesi için sağlıklı ormanlara ihtiyaçları vardır. Ancak tropikal ormanlar savunmasız ve ormansızlaştırmaya en müsait yerlerdir.

Tembellikler, yaklaşık 60 milyon yıl önce Güney Amerika kıtasında evrimleştiğine inanılan bir grup plasentalı memeli olan Xenarthra süper takımına aittir .

Ağaçların kaybı demek hayvanların sağlıklı nüfusu desteklemeyen daha küçük alanlarda yaşamaya zorlanması anlamına gelmektedir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ormanlara bel bağlayan hayvanları korumak için cemiyetlerle, hükümetlerle, şirketlerle ve diğer partnerler ile doğayı korumak için çalışıyor.

Koala neden yavaştır?

Yavaşlıkları, düşük enerjili yaprak diyetlerine izin verir ve görerek avlanan yırtıcı şahinler ve kediler tarafından tespit edilmesini önler.

Tembel hayvanlar son derece zayıf metabolizma oranına sahiptir. Ayrıca bu demek oluyor ki çok isteksiz ve ağır bir şekilde ağaçlara doğru hareket ediyorlar. Ortalama olarak tembel hayvanlar gün başına 37,49 metre gezerler (bir futbol sahasının yarısından da az!)

Dişi Koalalar iyi anneler midir?

Uzuvları, ağırlıklarını desteklemek için değil, asılmak ve kavramak için uyarlanmıştır.

Dişi tembel hayvan altı aylık bir gebelik döneminden sonra yılda bir bebek doğurur. Bebek yaklaşık altı ay boyunca annesine yapışır ve ağaçların arasında hareket ederken annesinin karnını tutar. Bu yavrunun öğrenmesi ve gelişmesi için önemli bir bağlanma dönemidir. Yavru tembel hayvanlar yaklaşık altı ay sonra annesinden ayrılınca, ebeveynleri ile iletişime çağrı yoluyla devam eder.

Tembel bebeklerin ağırlığı ve boyutu , mevcut altı tür arasında farklılık gösterir. Üç parmaklı tembeller, iki parmaklı tembellerden daha küçüktür .

İki parmaklı dişi tembel hayvan 11,5 aylık gebelik döneminden sonra tek bebek doğururken, üç parmaklı tembel hayvanın yaklaşık altı ay sonra doğurduğu düşünülmektedir. Biyologlar, üç parmaklı bir tembel hayvanı gebe kalmadan doğuma kadar takip etme fırsatına hiçbir zaman sahip olmadılar ve bu nedenle bu gebelik süresi hala sadece bir tahmindir.

Tembel bir bebek , gözleri açık, keskin pençeleri ve tam biçimli dişleriyle dünyayla yüzleşmeye hazır olarak doğar. Doğumdan hemen sonra içgüdüsel olarak annesinin kürküne yapışır ve göğsünün güvenliğine doğru sürünerek yavruyu ağzıyla temizleme işlemine başlar.

Koalalar Ne Kadar Uyur?

Üç parmaklı tembel hayvanlar, haftada bir kez idrarını yapmak ve dışkılamak için çukur bir yere gider, kazar ve ardından onu kapatır.

Tembel hayvan gün içinde yaklaşık 15 saat uyur (kestirir). Ağaçların arasında hantal hantal gezinmek için geriye yalnızca dokuz saat kalır. Vücut ısılarını yaklaşık 30-33 derece (86F-93F) arasında dengede tutmak için gölgelere girip çıkarlar.

Koalalar ne yer?

Tembel hayvanlar yaprakları, ince dalları ve tomurcukları çiğneyerek yerler. Çünkü bu hayvanların kesici dişleri yoktur ve sıkı dudaklarını birbirine yapıştırarak yaprakları keserler. Düşük bir metabolizma hızı tembel hayvanların nispeten daha az yiyecek ile hayatta kalabileceği anlamına gelmektedir; diğer hayvanların yiyecekleri sindirmesi birkaç saat sürerken onlarınkinin işlenmesi günler sürebilir.

Koalaların Nesli Tükeniyor Mu?

Her tembel hayvan tehlike altında olmasa da, altı türünün bazısı habitat kaybı nedeni ile tehlike altındadır. Güney ve Orta Amerika’da ki tropikal ormanlarında ki ormanların yok edilmesi tembel hayvanların yiyecek ve barınma için güvendiği ağaçları tehlikeye atıyor.

Yaşam İçin ARPA (ARPA for Life) (The Amazon Region Protected Areas – Amazon Bölgesi Koruma Alanları) isimli bir program, Brezilya hükümetinin 150 milyon dönümlük Brezilya Amazonunun düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak için WWF 215 milyon dolarlık fon yaratmasına yardımcı oldu.

Yüzmeyi biliyorlar mı?

Şaşırtıcı bir şekilde, tembel hayvan güçlü yüzücüdür. Onlar bazen tünedikleri ağaç tepelerinden suya düşerler ve kendilerini suda ileriye itmek için genişletilmiş kollarını kullanırlar.

Ağaçlardan hiç ayrılıyorlar mı?

Tembel hayvan zamanının büyük bir kısmını gölgelerde geçirir ve kendini rahatlatmak için haftada yalnızca bir kez ağaçtan aşağıya iner. Ağaçlar onlara jaguarlar ve kartallar gibi yırtıcılardan korunmak için doğal koruma alanı sağlar; hareketsiz kalmak ve yerden kamufle olmak bu tembel hayvanlar için daha güvenlidir. Bununla birlikte, daha fazla yiyecek ya da bir eş bulmak için nadiren aşağı ineceklerdir.

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27/11/2022 18:30