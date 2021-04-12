Temel Reis Restoran'da 4 Personel Covid19'a Yakalandı

Mağusa'daki Temel Reis Restoran'da 4 personelin covid19 test sonucu pozitif çıktı. Restoran 19 Nisan'a kadar kapılarını kapatma kararı aldı.

İrfan Gündüzler

Mağusa'da faaliyet gösteren Temel Reis isimli Restoran'da 10 Nisan Tarihinde yapılan PCR testi neticesinde 4 personelin pozitif olduğu anlaşıldı. Pozitif çıkan personel ve temaslıları karantinaya alınırıken restoranın diğer personelinin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

RESTORAN KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Dört personelin pozitif çıkmasının ardından bir duyuru yayınlayan işletme 19 Nisan'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Konukların sağlığı ön planda tutulduğu için işletmemizin 19 Nisan'a kadar kapatılmasına karar verilmiştir" denildi

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12/04/2021 14:45