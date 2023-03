Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden duyuru!

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin yaptığı açıklamada; Belçika'da üretilen ve KKTC'ye ithal edilen ''Cachet 57% organic dark chocolate with almond and cherry'' (Bademli ve vişneli organik bitter çikolata) ürünün yapılan analizlerde “aflatoksin” tespit edildiğini belirtildi

Daire, söz konusu üründe “aflatoksin” tespit edilmesiyle piyasadan geri çekilmesiyle iligli çalışmalar baştıldığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin açıklaması ise şöyle;

''Belçika’da üretilerek ülkemize ithal edilen aşağıda görseli yer alan “Cachet 57% organic dark chocolate with almond and cherry (Bademli ve vişneli organik bitter çikolata”) ‘nın bileşiminde bulunan bademde üretici firma tarafından yapılan analizlerde “aflatoksin” tespit edilmesi nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır. Geri çağırma kapsamında olan ürünün tavsiye edilen tüketim tarihi (best before) 29.01.2024 ve parti (batch) numarası L22302’dir.

Ürün KKTC’ye 2023 Ocak ayında toplam 768 adet ithal edilmiş olup, 492 adeti piyasaya arz edilmiştir. İthalatçı firma tarafından piyasadan geri çekme işlemleri başlatılmış olup, söz konusu ürün hali hazırda satın almış olan tüketicilerin, ürünü tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.''

31/03/2023 18:42