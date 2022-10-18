Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden ekmek ve ekmek çeşitleri üretiminde “gıda güvenliği” ve “gıda israfını önleme” eğitimi

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle, “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi için İyi Hijyen Uygulamaları ve Güvenli Gıda Üretimi ile Gıda İsrafını Önleme” eğitim programı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin milyonlarca insanın sağlıklı beslenme için, yeterli ekonomik imkana sahip olmadığından güvenli gıda tüketip dengeli beslenemediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Altuğra, 16 Ekim Dünya Gıda Günü Dolayısı ile devletlerin hatırlamaları gereken önemli sorumlulukları olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Devletlerin görevi gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi iken, tek tek biz bireylerin asla unutmaması gereken sorumluluğu ise; dünyanın bir yerlerinde önümüze konan gıdaya erişemeyen ve açlıkla sınanan bir insanın, bir çocuğun var olduğunu bilerek tüketmek, bu bilince sahip çocuklar yetiştirmek ve gıdaların çöpe gitmesini engelleyerek kimseyi arkada bırakmamaktır.’’

Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin halk sağlığının korunması ile ilgili yürüttüğü birçok hizmet yanında gıda ve su güvenliğinin sağlanması ve halka güvenli gıda sunulması için çalıştığını belirtti.

“Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını korumak ile ilgili sorumluluğunu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yürütmektedir” diyen Altuğra, Ocak-Eylül 2022 dönemine gıda kontrol hizmetleri istatistik bilgilerini paylaştı:

"Denetlenen iş yeri sayısı: 283, verilen işletme kayıt belgesi sayısı (gıda): 34, verilen işletme kayıt belgesi sayısı (su): 34, laboratuvara analize gönderilen numune (gıda) sayısı: 1046, olumsuz analiz sonucu sayısı: 137, laboratuvara analize gönderilen numune (su) sayısı: 577, olumsuz analiz sonucu sayısı: 27.”

Bakan Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairemiz Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğiyle ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi için iyi hijyen uygulamaları kılavuzu yaparak üreticilerimiz için önemli bir çalışmaya imza atılmıştır” ifadelerini kullandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin ekmekle ilgili kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapmakta olduğunu da ifade eden Altuğra, “Bu analizlerin bazıları denetim ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu da bizlere göstermektedir. Amaç; hijyen koşullarını artırmak ve sonuçlara göre bu yerlerin denetimlerini sağlayarak işletmelere kayıt belgelerini verebilmektir” dedi.

Altuğra'nın konuşmasının ardından program kapsamında Çevre Sağlığı Şube Amiri yüksek gıda mühendisi Verda Değirmencioğlu katılımcılara eğitim semineri verdi.

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18/10/2022 16:53