Temelinde Mağusa takımlarının bulunduğu U12 Cortado Kupası Nisan ayında başlıyor

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03/04/2023

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Temelinde Mağusa takımlarının bulunduğu U12 Cortado Kupası Nisan ayında başlıyor

Mağusa bölgesi takımları olan Yonpaş Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü, Yeniboğaziçi- Mormenekşe, Dilekkaya, Türkmenköy ASK, Pera Larnaka Gençler Birliği, Kurtsan İskele 1461 Trabzon kulüplerinin akademi direktörleri ve antrenörlerinin organize ettiği bu lig; 2011, 2012 ve 2013 doğumlu çocukların oynayabileceği ve 9 haftalık bir süreci içerecek şekilde planlanmıştır.


Bu lig hem yaş hem de organizasyon olarak ülkemizde bir ilk olacaktır. Federasyon tarafından düzenlenen U16 ve U14 liglerine ek olacak olan lig, çocukların düzenli bir maç ve lig tecrübesi kazanmaları açısından çok önemlidir.

Organizasyonda görevli takımların katılımı ile yapılan toplantılar sonrasında kurallar ve fikstür hazırlığı tamamlanmıştır

Lig, 8 Nisan tarihinde başlayacaktır. Ortalama 200 çocuğun görev alacağı ligin maçları Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanacaktır. Ligin ana sponsoru olan Cortado Espresso Bar ,akademi liglerine ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteğe bir yenisini daha eklemiş oldu.

03/04/2023 21:30
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TAGS: Temelinde Mağusa takımlarının bulunduğu U12 Cortado Kupası Nisan ayında başlıyor
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