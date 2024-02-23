Teminat kararı vatandaşı isyan ettirdi!

Girne’de trafik polisine çarparak yaralanmasına neden olan Zafer Zabun'un teminatla serbest kalması vatandaşı isyan ettirdi.

Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmada zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"Katle teşebbüs, polisi görevinden men etme ve ciddi darp" suçlarıyla yargılanan Zabun'un teminat haberine tepki gösteren vatandaşlar, teminat kararlarının suç işleme oranlarını artırdığını savunarak tepki gösterdi.