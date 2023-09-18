Teminata bağlandı

Yemek yapmadığı gerekçesiyle kız arkadaşını darp eden Azat Achılow bugün ciddi darp ve itale-i lisan suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Alpaslan Yavuz, 16 Eylül 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Büyük Reşit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan zanlının, yemek pişirmediği ve yemek hazırlamasına yardım etmediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışmada kız arkadaşı G.P.’ye hakaret ettiğini söyledi. Polis, akabinde G.P.’nin abisini arayıp, olayı anlattığını, zanlının buna sinirlenerek, kız arkadaşının boğazını sıkıp, yüzüne tokat atarak, yanak ve kulak kısmının morarmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, G.P.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilip, darp raporu alındığını açıkladı. Polis, zanlıya alkol testi yapıldığını ve 182 promil alkollü olduğunun belirlendiğini ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Türkmenistan uyruklu zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

(Kamalı Haber)