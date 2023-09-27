Temiz Girne Hareketi Çalıştayı Evkaf İyilik Gönüllülerinin Öncülüğünde Gerçekleşti

Günümüzde oluşan çevre kirliliği konusunda son derece hassas olan ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri çevre temizliği faaliyetleriyle adını duyuran Evkaf İyilik Gönüllüleri, bu kez daha büyük bir projeyle topluma katkı sağlamayı amaçlıyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından oluşturulan, paydaş kurumların da katkılarıyla sürdürülebilirliği amaçlanan Temiz Girne Hareketi Projesinde bugün ikinci adım atıldı.

Duyarsızlık neticesinde gittikçe artan çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla oluşturulan Temiz Girne Hareketi projesinin çalıştayı bugün gerçekleştirildi.

Toplumda oluşan çevre bilincini arttırmak gayesiyle düzenlenen çalıştay, birçok uzman katılımcının önerileriyle tamamlandı.

Çalıştayda toplanan tüm bulgular pilot bölgesi olarak seçilen Girne’de uygulamaya konulacak.

Çalıştay sırasında açıklamalarda bulunan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, böylesine yararlı bir projeyi gündeme getirdiği için Girne İyilik Gönüllüleri sorumlusu Oya Kutsal’a teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sağlıklı tartışmalar ve araştırmalarla toplum olarak çözüme varabileceğimizi belirten Benter, manevi bir hastalık var: Bencillik. Bencil olduğumuzda etrafımızı farkedemiyoruz.

Kısa ve uzun vadede çevreyi kirletmenin ne büyük felaketler getireceğini bilemiyoruz, ifadeleriyle bencil olmamanın önemine de ayrıca dikkat çekti.