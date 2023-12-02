Temiz Girne Hareketi ekibi Girne milletvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi

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02/12/2023

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Temiz Girne Hareketi ekibi Girne milletvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi


Temiz Girne Hareketi ekibi, Temiz Kıbrıs Projesi kapsamında Girne milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Temiz Girne Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah yapılan toplantıya CTP'yi temsilen Fikri Toros, Ongun Talat, Ceyhun Birinci,  bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, DP'yi temsilen Serhat Akpınar ve UBP'yi temsilen Hasan Küçük katıldı.

Toplantıda bugüne kadar çevre ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ve günlük hayatta yaşanan sorunlardan yola çıkarak yasal düzenlemelerdeki eksikler milletvekilleriyle paylaşıldı; görüş birliğine varıldı.

02/12/2023 15:49
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TAGS: Temiz Girne Hareketi
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