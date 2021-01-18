Temizliğe gittiği evden hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Maya Muhyyeva dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, zanlı Maya Muhyyeva’nın “Müstahdem tarafından sirkat” ve “İkametgâhtan sirkat” ve "ikamet izinsiz ülkede kalmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kırcalılar, zanlının 2021’in Ocak ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.’nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan kadın çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ettiğini belirterek, olayın polisin bilgisine 11 Ocak 2021 tarihinde geldiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapılmaya gidildiğini dile getiren Kırcalılar, zanlının bu esnada ikametgâhın tuvaletindeki sifonu çekmesinin ardından ikametgâha bağlı rögarda arama yapıldığını ifade etti. Kırcalılar, yapılan arama sonucunda muhtelif modellerde siyah naylon parçaları içerisinde sarılmış 41 bin 740 TL değerinde toplam 11 adet ziynet eşyasının bulunup emare olarak alındığına işaret ederek, zanlının da aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Kırcalılar, zanlının Ş.Ü.'nün de ikametgâhında temizlik yaptığı sırada sirkat suçu işlediğini belirtirken, öte yandan zanlının 10 Eylül 2020 tarihinden bu yana ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığının tespit edildiğini vurguladı. Zanlının avukatı ise müşteki Ş.Ü.'nün zanlıyı çalışma izinsiz çalıştırarak suç işlediğini ve müştekinin de aleyhine soruşturma başlatılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye dek 45 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevinde beklemesine, PCR testlerinin yapılmasına ve müşteki Ş.Ü. aleyhine de soruşturma başlatılmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 14:45