Temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı!

Polis, 17 Kasım 2023 – 05 Ocak 2024 tarihleri arasında, temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de iki ayrı evden hırsızlık yaptığının tespit edilmesiyle tutuklanan M.S.’nin (K-36), hırsızlık yaptığı başka evlerin olduğunun da tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, ileri soruşturma kapsamında M.S.’nin ayrıca, yine aynı tarih aralığında temizlik yapmak için gittiği iki ayrı evde de ziynet eşyalarının çaldığının tespit edildiği, şahsın poliste tutuklu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.