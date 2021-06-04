Temizliğe harcadığınız süreyi azaltacak pratik bilgiler

Ev işleri oldukça fazla zaman alır, bir yandan temizlerken bir yandan dağıldığını görürsünüz ve bu da işlerin bitmesini engeller. Temizlik yaparken ufak tefek ayrıntılar haddinden fazla zaman alır ve siz gün sonunda hiç oturmamışsınızdır ancak istediğiniz temizlik işlerini de halledememişsinizdir. Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktası işinizi çok daha hızlı bitirmenize yardımcı olacak.

Mutlaka bol cepli bir temizlik önlüğünüz olsun

Odadan odaya geçerken ve malzemeleri aktarırken tek tek gidip gelmek, bol bol adım atmanızı sağladığı için faydalı olabilir ancak önemli bir zaman kaybı yaratıyor. Yerleştirmek toparlamak istediğiniz eşyaları ve temizlik malzemelerini önlüğün gözlerine koyarak zamandan tasarruf edebilirsiniz

Kütüphanelerinizden tozları uzaklaştırın

Kitaplar oldukça fazla toz tutar ve temizlenmesi çok zaman alır. Evinizde kütüphaneniz varsa kitapları tek tek temizlemek yerine rafa koyacağınız küçük kadife bir kumaş parçası, tozu toplayacak ve kitaplarınızın daha zor tozlanmasını sağlayacaktır.

Sistemli Olun

Altı üstü ev temizliği, ne taktiği ne sistemi diyeceksiniz ama işler öyle yürümüyor. Bu işi profesyonel olarak yapanların bir numaralı tavsiyesi sistemli hareket etmek. Yani temizlikte öncelik sıralarınızın önceden belirlenmiş olması, hangi temizlik ürününü nerede kullanacağınızı bilmek hem zaman kazanma açısından hem de düzgün şekilde temizlik yapmak açısından oldukça önemli

Tek tek silmek yerine...

Çİçekler ve yaprakları oldukça toz tutar ve bu çiçekleriniz için de sizin içinde pek sağlıklı değildir. Öte yandan tek tek yaprakların tozlarını aldığınızda bu da çok ciddi bir zaman kaybı olacaktır Çiçeklerinizi banyoya götürerek yıkamayı deneyin, bu çiçeklerinizi de mutlu edecek.

Duşa kabin temizliğini en sona bırakın

Duşa girmeden önce, duşa kabini güzelce sabunlayıp bekletin. Temizlik sonrası duşa girdikten sonra en son duşa kabini durulayarak çıkın. Böylece temizliğin daha çok dayanmasını da sağlamış olacaksınız

Temizlik sıralaması oldukça önemli

Mesela önce halıları temizleyip sonra sehpaları silmeyin. Sonra silip tertemiz ettiğiniz halınıza sehpanızın üzerinden tozlar düşebilir. Bir diğer konu ise hep aynı doğrultuda temizlik yapmak. Yani oradan oraya atlamak yerine kendinize bir doğrultu belirleyip (soldan sağa veya sağdan sola) hep o doğrultuda temizlik yaparsak bir şey atlamamış oluruz.

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04/06/2021 19:01